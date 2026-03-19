「鉄壁のガード」だったキッチンの柵をすり抜け、見事にお宝を強奪したワンちゃんの姿がSNSで注目を集めている。 【写真】ガブリ！丸ごと強奪できました 話題となっている投稿写真には、侵入禁止のはずのキッチンに忍び込み、これから茹でる予定だったブロッコリーを丸ごと一つ口にくわえ意気揚々と引き揚げようとするワンちゃんを、飼い主たちが二人がかりで確保する様子が映し出されている。 その堂々とした犯行