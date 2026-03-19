EASTとWESTの全10試合が行われた明治安田J1百年構想リーグの第7節が各地で行われた。全10試合の結果を受けて、3月18日時点の最新順位表が「非常に面白い！！」「西混戦だなマジで」と注目を集めている。EASTでは、鹿島アントラーズがFC町田ゼルビアに3-0で勝利し、勝ち点19で1位となった。FC東京はジェフユナイテッド千葉に2-1で勝利し、勝ち点15で2位となっている。FC町田ゼルビアは鹿島に敗戦し、勝ち点12で3位に位置してい