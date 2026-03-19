18日、松本市で住宅などを焼く火事があり、1人の遺体が見つかりました。近隣の住民1人と連絡が取れておらず、警察では身元の確認を進めるとともに、火事の詳しい原因を調べています。火事があったのは松本市中山の住宅です。消防によりますと、18日午前10時ごろ「竹やぶが燃えていて、近くの住宅に燃え移りそうだ」と近所の人から通報がありました。消防車10台以上が出動し、火はおよそ5時間後に消し止められましたが、木造2階建て