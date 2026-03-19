県内79校の公立高校では19日、後期選抜の合格発表が行われ7600人余りが喜びの春を迎えました。午前8時半、長野市の県立長野高校では合格者の受験番号が校舎に張り出されました。全日制の普通科では289人が受験し281人が合格しました。受験生「本当に感無量です。塾の人とか家の方に本当に感謝したいです」「受かりました。うれしいです」「安心してます。めっちゃうれしいです」「勉強とか部活とか両立できればいいかなって思って