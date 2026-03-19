【全世界初解禁！】待望の最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』予告編 ＜７月３１日（金）日米同時公開決定！＞ 映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」が7月31日に日米同時公開決定。合わせて、予告映像が公開された。 スパイダーマンとしてニューヨークの街を守るために日々活動しているピーター・パーカー。いつもと変わらな