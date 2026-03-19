山形県高畠町の飲食店で調理されたサンドウィッチなどを食べた小学生ら18人がおう吐や下痢のような症状を訴え、置賜保健所はノロウイルスによる食中毒と断定しました。県によりますと15日、東置賜地域で開かれた小学生向けのイベントの参加者におう吐や下痢の症状が出ているとイベントの関係者から置賜保健所に連絡がありました。このイベントでは、高畠町二井宿の飲食店「欧園Tei」で調理されたサンドウィッチやカットフルー