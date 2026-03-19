韓国と日本がトランプ米大統領のホルムズ海峡関連支援要求を正面から拒否するのは難しいという米専門家の見方が出てきた。直接派兵する代わりに間接支援など一定水準の寄与を模索する可能性が高いという分析だ。アメリカン・エンタープライズ研究所（AEI）のザック・クーパー研究員は18日（現地時間）、シンクタンク米戦略国際問題研究所（CSIS）のポッドキャストに出演し、「韓国と日本が単純にノー（No）と言える位置にいるとは