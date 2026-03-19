登録者が約1300万人の中国インフルエンサーが販売してきたインスタント食品が非衛生的な環境で製造されていることが明らかになり、波紋が広がっている。中国食品報などは18日（現地時間）、四川省南充市嘉陵区にある食品製造工場の衝撃的な衛生実態を報道した。この商品は登録者数が約1300万人にのぼる有名インフルエンサー「鹿哈」がライブコマースで主に販売した「貢菜千層肚」というインスタント食品。茎レタスやセンマイ（牛の