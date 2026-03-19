記事ポイント2026年3月14日から販売開始です。ポップアップは5月31日まで開催。キーホルダー700円、ほか400円です。岩手銀行赤レンガ館では、2026年3月14日からオリジナルグッズの販売が始まります。ビームス クリエイティブと連携して制作されたアイテムで、盛岡を訪れた思い出を日常に持ち帰れるのが魅力です。売上の一部は、岩手銀行赤レンガ館の維持や修繕にも活用されます。 岩手銀行赤レンガ館「オリジナルグッズ」