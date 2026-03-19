ソニーが開発・販売していた、腕時計のバンドにスマートウォッチを搭載するデバイス「wena」の商標と特許を取得したスタートアップ企業のaugment AIは、3月20日にスマートウォッチ新製品「wena X（ウェナ クロス）」のクラウドファンディングプロジェクトをGREEN FUNDINGで公開します。腕時計とスマートバンドにワンタッチ切り替え可能腕時計のバンドに装着し、1.53インチのフルカラーAMOLEDディスプレイから操作できるアプリや加