BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、ニッポン放送、文化放送、TBSラジオのラジオ3局にて、4月からレギュラー番組をスタートさせる。【動画】STARGLOW、TGC初出演の舞台裏を直撃！デビュー間もないSTARGLOWが、ラジオ3局で同時期にレギュラーを担う快挙となる。ハイレベルなパフォーマンスに加え、わきあいあいのトークも魅力のSTARGLOWが、切り口の異なる番組を