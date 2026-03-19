芸能活動を自粛していたお笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬（52）が活動再開すると株式会社ホリプロコムの公式ホームページで19日、発表された。 相方の井戸田潤とともに人気コンビとして活躍していた小沢は、ダウンタウン松本人志に関する週刊文春の報道をきっかけに2024年1月から芸能活動を自粛。以降は井戸田が一人で活動を続け、松本も動画配信サービス『ダウンタウンプラス』を立ち上げて活動