ザ・ドリフターズの加藤茶（83）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が、17日放送のTBSラジオ『バービーとおしんり研究所』（毎週火曜後11：00）に出演。茶の“飲み代”について言及した。【写真】加藤茶＆妻・加藤綾菜、ウェディング2ショットリスナーから「お金を飲み代に費やしてしまう」と投稿が寄せられ、飲み代の話に。綾菜は「カトちゃんなんて、『使わなかったらTBSかえたよ』『ここら辺の土地全部買えたよ』って言って