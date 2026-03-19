9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が19日、都内で行われたペットライン「懐石」新CMアンバサダー継続発表会に登壇した。猫愛あふれるあいうえお作文を披露した。【写真】どちらもかわいすぎ…！笑顔でワンちゃんを抱く佐久間大介自宅で2匹の猫、ツナくんとシャチちゃんを飼っている佐久間は、「懐石って食いつきがいいんですよ。朝起きて猫ちゃんたちリビングにいるんですけど、懐石くれ！って言うんです。猫ちゃんたちにと