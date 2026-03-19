名古屋市の元教員ら7人が児童の盗撮動画をSNSで共有していた事件の裁判で、名古屋地裁は東京都の教諭の男に、執行猶予付きの判決を言い渡しました。一連の事件で教員グループのメンバーに判決が出るのは初めてです。起訴状などによりますと、東京都の小学校教諭澤田大樹被告（34）は、2022年からおととしにかけて、勤務先の小学校や千葉県内のホテルの大浴場で、女子児童の下着を盗撮したなど複数の罪に問われています。これまでの