◇MLB オープン戦 ドジャース5-1ジャイアンツ(日本時間19日、キャメルバックランチ)ドジャースの大谷翔平選手がオープン戦初登板を果たし、試合後ロバーツ監督がコメントしました。場内の温度計で気温38度の暑さの中試合が開始され、この日の大谷選手は投手に専念し試合に出場。直球の最速は99.9マイル（約160.7）キロをマークし、4回1/3を61球、被安打1、4奪三振、2四球、無失点の内容でした。試合は猛暑の影響で8回を終えた時点