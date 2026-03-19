◇ファーム・リーグ阪神―オリックス（2026年3月19日SGL尼崎）阪神は19日、ファームリーグでオリックスと戦う。ドラフト1位・立石正広内野手（創価大）が「5番・DH」でスタメン。先発はラグズデールが務める。以下は阪神スタメン。1（二）佐野2（中）福島3（一）前川4（左）浜田5（指）立石6（捕）栄枝7（右）コンスエグラ8（三）戸井9（遊）山田先発ラグズデール