東名高速の新ICはどこにできる？横浜市が2026年3月、「旧上瀬谷通信施設地区と東名高速道路を直結する新たなインターチェンジ整備事業に関する都市計画市素案説明会」を地元の瀬谷区と旭区で開催。その資料をウェブサイトで公開しています。【え、ランプほぼ地下!?】これが「東名の新IC」の全貌です（画像29枚）このICは2027年に開催される「GREEN×EXPO2027」（2027年国際園芸博覧会）の会場、旧米軍上瀬谷通信施設と東名高速