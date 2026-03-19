6月6日、7日に富士山こどもの国にて開催されるキャンプイン音楽フェスティバル『FUJI & SUN ’26』の、第4弾ラインナップと日割りが発表された。 （関連：Number_i、ENHYPEN、HANA、KAWAII LAB.ら12組集結アジア発音楽カルチャーを世界へ『MUSIC EXPO LIVE 2025』レポ） 今回出演が発表されたのは、田島貴男（Original Love）、藤原さくら、北村蕗。さらに、コラボレーション企画『JAZZ NOT ONLY JAZZ in