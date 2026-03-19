日本航空（JAL）は、国際線ビジネスクラスで機内食事前予約専用の「EXPRESS MEAL（エクスプレスミール）」を刷新し、五代目野田岩の国産養殖うなぎの蒲焼をメインにした「うなぎ御膳」を提供する。提供期間は3月1日から8月31日まで。出発25時間前まで予約を受け付ける。「うなぎ御膳」はエクスプレスミールのサービスを開始した2022年から2025年にかけてにも提供されていた。東京/羽田・東京/成田発の欧米やアジアの中長距離路線が