キャセイパシフィック航空は、名古屋就航60周年を記念したイベントを、中部国際空港で開催した。1950年代後半から1990年代にかけて使用していた、「レタスサンドイッチ」の特別塗装機が飛来し、放水で出迎えた。社員は歴代制服を着用し、香港行きCX539便の搭乗口では乗客に記念品を配布した。キャセイパシフィック航空は、1966年3月11日に名古屋に就航。当時は名古屋/小牧〜大阪/伊丹〜香港線をコンベア880型機で運航していた。現