欧州最強クラブを決めるチャンピオンズリーグ（CL）は現地時間18日までにラウンド16が終了し、ベスト8に進出するチームが出揃った。今大会のリーグフェーズではプレミアリーグ勢の強さが目立ち、8戦全勝のアーセナルを筆頭にリヴァプール、トッテナム・ホットスパー、チェルシー、マンチェスター・シティが上位8位以内に入ってノックアウトフェーズへストレートイン。さらにはニューカッスルもプレーオフを勝ち抜き、大会に参