俳優の窪田正孝さんは3月19日、自身のInstagramを更新。3月16日の夜に愛猫のニコが天国へ旅立ったことを、写真とともに報告しました。【写真】窪田正孝が公開した愛猫・ニコ「ニコが天国へ行きました」愛猫の死を報告窪田さんは「3月16日の夜ニコが天国へ行きました。ニコは人間のような性格でグルメで食べることが大好きいつも冷蔵庫の前を陣取ってた」と報告。「世界で1番自由な猫だったね。約5ヶ月の闘病生活本当にお疲れさ