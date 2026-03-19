元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さんは3月19日、自身のInstagramを更新。東京を離れる前に子どもと過ごした時間を報告しました。【写真】誠子が子どもと過ごす様子「みなさん何卒よろしくお願いします」誠子さんは「東京を離れる前に、抱っこできてよかった。圭佑のお店『やきとん とみちゃん』おいしいですみなさん何卒よろしくお願いします」とコメントを添え、写真6枚を投稿しました。1枚目は圭佑さんと思われる男性と一