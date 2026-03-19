紫色のストレートロングヘアがトレードマークのフェルン。フリーレンの弟子として、一級魔法使い試験に合格する実力を持つ魔法使いに成長。ずぼらなフリーレンのお母さん的存在です。All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『葬送のフリーレン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『葬送のフリーレン』でフェルンを演じてほしい俳優ランキングを紹介します！【8位ま