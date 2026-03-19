任期満了に伴う京都府知事選挙がきょう３月１９日に告示され、現職と新人２人の計３人が立候補しました。 京都府知事選挙に立候補したのは現時点で届け出順に、 ▼新人で無所属の京都華頂大学名誉教授・藤井伸生さん（６９）▼３回目の当選を目指す現職で無所属の西脇隆俊さん（７０）▼新人で政治団体・総裁、元参議員議員の浜田聡さん（４８） の３人です。 新人の藤井さんは、物価高に苦しむ府民の暮らしを応援する政