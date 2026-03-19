先月１３日にお伝えした「参政党のイベント会場近くで抗議活動をしていた男性たちから暴行され、重傷を負ったとして、男性が警察に被害を訴えた」というニュースで、訂正とお詫びです。 被害届を出した男性はＭＢＳの取材に対し、去年７月、大阪市内で行われた参政党のイベント会場の近くを党のイメージカラーと同じ「橙色」の柄の帽子をかぶって歩いていたところ、参政党への抗議活動を行っていた男性たち