春の選抜高校野球が3月19日に開幕し、21世紀枠の2校を加えた全国32校が集まった開会式で、九州代表の熊本工業も堂々の行進をしました。 【写真を見る】「威風堂々戦い抜く」春のセンバツ甲子園開幕！ 選抜された32校 熊本工業も堂々の行進高校野球 春は9年ぶり22回目の出場となった熊本工業の初戦は、大会6日目の第1試合で、春夏合わせて9回の優勝を誇る大阪桐蔭と対戦します。 北照の手代森煌斗主将は「こうしてつながってい