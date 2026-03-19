スタジオジブリ映画の舞台版「となりのトトロ」が、イギリス・ロンドンでのロングラン公演の開始から1周年を迎えました。舞台版「となりのトトロ」は、作曲家の久石譲さんが発案し、イギリスの名門劇団、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーと日本テレビが共同で手掛ける作品です。多くの劇場が集うロンドンのウエストエンドで、去年から無期限のロングラン公演を開始し、今月で1周年を迎えました。上演後の観客「（舞台はどうだ