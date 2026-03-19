フリーアナウンサーの原千晶さんが3月19日、自身の公式Xとインスタグラムを更新。日本遺産検定3級に合格し「日本遺産ソムリエ」として認定されたことを報告しました。【写真を見る】【 原千晶 】日本遺産検定3級合格を報告「まだまだ知らないことがたくさん」2月には世界遺産検定3級合格を発表原さんは認定証の画像を添えて投稿。「先月、日本遺産検定3級に合格し、認定証が届きましたーー」と喜びを綴りました。認定証に記さ