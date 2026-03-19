ウクライナのゼレンスキー大統領＝17日、英ロンドン/Suzanne Plunkett/Reuters（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領は、中東での戦争の影響で、ウクライナがミサイル不足に直面するとの懸念を示した。ゼレンスキー氏は英BBCのインタビューで、ロシアのプーチン大統領は、イランとイスラエル、米国の間で「長期戦」が続くことを望んでいるとの見方を示した。そうなれば、ウクライナの弱体化につながるうえ、米国の資源や支援もそ