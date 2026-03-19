ＳｎｏｗＭａｎ・佐久間大介（３３）が１９日、都内で行われたペットライン「懐石」新ＣＭ＆アンバサダー継続発表会に出席した。水色の衣装で登場した佐久間はハイテンションで「僕の好きなものを語れる時間は大好きなので」と笑顔。今回は同商品の愛犬用についてもＰＲした。発表会には実際にＣＭをともに撮影した柴犬も登場。同商品を実食してもらう場面では佐久間が見事に柴犬の信頼を得ており、手なずけている様子で自