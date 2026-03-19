東京・新宿区の貴金属店に侵入し金品を奪おうとした疑いで、男子高校生ら3人が逮捕されました。鈴木満容疑者（40）と17歳の高校生ら男3人は、2月26日、新宿区・四谷の貴金属店に侵入し、バールを振りかざして金品を奪おうとした疑いが持たれています。3人は「水道の点検」と言って侵入し、鈴木容疑者は作業服姿で犯行に及んでいました。防犯カメラの映像から、3人は事件直前に現場付近に集合し、事件後も別々に逃走していたという