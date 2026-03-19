医療費控除のためにと取っておいた病院の領収書を、うっかり捨てたりなくしたりした経験のある人もいるかもしれません。領収書がなければ医療費控除を受けられないと思うかもしれませんが、ほかの書類の状況によっては控除を受けられる可能性があります。 本記事では、病院の領収書の再発行ができるのかや、医療費控除に必要な書類などについてご紹介します。 病院の領収書は再発行できない場合が多い 多くの病院で