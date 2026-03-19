親が年金暮らししている状態で歯の治療が必要となったとき、少しでも負担を減らそうと肩代わりした経験のある人もいるかもしれません。治療費を代わりに支払った場合、状況によって自分の医療費控除に加算できるか否かが変わります。 本記事では、肩代わりした治療費を自分の医療費に加算できるのか、また医療費控除の申請時のポイントなどについてご紹介します。 肩代わりした治療費は医療費控除に加算できる？ 娘