2022年小倉2歳ステークス（G3）に優勝したロンドンプラン（牡6・栗東・宮本博厩舎）は、競走中に疾病を発症して死亡し、3月15日付で競走馬登録を抹消した。【小倉2歳S】出遅れも関係なし！ロンドンプランが差し切りV小倉2歳Sを勝利ロンドンプランは2020年3月4日生まれ。父グレーターロンドン、母パッションローズの血統で、馬主は下河辺隆行氏。JRA通算成績は15戦2勝、獲得賞金は4437万6000円（付加賞含む）。重賞は2022年小倉