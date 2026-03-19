「ちるらん 新撰組鎮魂歌」に出演する山田裕貴、鈴木伸之、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、柳俊太郎 、宮崎秋人、岩永ひひお 橋本エイジと梅村真也による同名マンガを原作としたスペシャルドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」(TBS系)江戸青春篇が、3月26日・27日に放送される(ドラマシリーズ"京都決戦篇"は、27日の放送終了後から毎週金曜U-NEXTで配信)。幕末の京都を舞台に、新撰組隊士たちの生き様を熱く描いた本作。今回は