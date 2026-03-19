【モデルプレス＝2026/03/19】King ＆ Princeの永瀬廉と俳優の黒川想矢が出演するユニバーサル ミュージック「＃春うたベスト50」キャンペーンの新CM第2弾『兄弟の物語「変化」篇』 が、3月19日より全国で放映される。【写真】キンプリ永瀬廉「国宝」若手俳優と“兄弟”に◆永瀬廉＆黒川想矢、兄弟役のCM第2弾ユニバーサル ミュージックは、3月12日より「＃春うたベスト50」キャンペーンを開始。音楽を聴くことで、春をより何倍も