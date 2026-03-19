不倫関係のまま子を授かった大物映画監督の近況が捉えられた。“パートナー”、子どもとともに穏やかな時間を過ごしていた。【独自写真】離婚できず不倫のまま家族3人になった近況本紙『スポーツソウル』は3月19日、映画監督のホン・サンスと女優のキム・ミニが、京畿道ハナム市の「ミサ森公園」で息子と散歩する様子を独占入手した。写真には、周囲の視線を特に気にする様子もなく、親子3人で穏やかな時間を過ごす姿が収められて