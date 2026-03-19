健康上の理由で活動休止中の女優チャ・ジュヨンの近況が公開された。去る3月18日、ソン・シギョンのYouTubeチャンネルには「ソン・シギョンの会うだろうに｜ハ・ジウォン 久しぶりに会ったハ・ジウォンさんと楽しくお話しました〜」という動画が公開された。【写真】ボウルいっぱいに…チャ・ジュヨン、深刻な鼻血この日、ハ・ジウォンはENAの月火ドラマ『クライマックス』（原題）のプロモーションのため、ソン・シギョンのコンテ