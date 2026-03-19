【モデルプレス＝2026/03/19】アーティストのゆずと女優の芦田愛菜が3月19日、都内で開催された「GREEN×EXPO 2027 開催1年前記者発表会」に出席。ゆずが路上ライブ時代の思い出を明かした。【写真】ゆず北川「溶け込んでる」と話題のなにわ男子との舞台裏ショット◆ゆず、アンバサダー就任 GREEN×EXPO 2027は、国際的な園芸文化の普及や花と緑のあふれる暮らし、地域・経済の創造や社会的な課題解決への貢献を目的に開催。2027年