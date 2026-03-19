恋愛に不器用な思春期は、女の子にモテようとあらゆる作戦を練るもの。ところが、その努力が少し間違った方向に行くことも少なくありません。今回は『スゴレン』男性読者に聞いた「『女の子にモテる』と思い込んでやっていた、今では恥ずかしい行動」を紹介します。【１】カバンを肩に掛けて、けだるそうに持つ「ドラマでもよく見る光景だったし、それが男っぽくてカッコいいと思ってた」（２０代男性）と、若干不自然なカバンの持