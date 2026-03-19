【SNK美少女 ユリ・サカザキ -THE KING OF FIGHTERS XV-】 9月 発売予定 価格：19,800円 コトブキヤは、フィギュア「SNK美少女 ユリ・サカザキ -THE KING OF FIGHTERS XV-」を9月に発売する。価格は19,800円。 本商品は対戦格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS XV」に登場したユリ・サカザキをBISHOUJOシリーズで立体化。 上半身は白い道着に身を包み、特徴的