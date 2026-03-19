人気声優・佐倉綾音が、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「佐倉綾音論理×ロンリー」（水曜・後１０時）を１８日の放送当日に欠席。その理由にネットは驚きと心配の声が寄せられた。生放送開始の約６時間前に、番組の公式Ｘ（旧ツイッター）で佐倉の欠席を報告。「緊急事態」だと伝え「きょう３／１８（水）の『佐倉綾音論理×ロンリー』ですが、佐倉さんは、花粉症に伴う声帯炎による喉の不調のため、大事をとってお