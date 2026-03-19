ドバイレーシングクラブは３月１８日、ドバイワールドカップデー（２８日、メイダン競馬場）の各レースの出走予定馬を発表した。日本調教馬は５レースに６頭がエントリーしているメインのドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（ダート２０００メートル）にはサウジＣの覇者のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）。３着だった昨年の雪辱を果たすか注目だ。ドバイ・ターフ・Ｇ１（芝１８００メートル）