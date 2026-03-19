ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介が１９日、都内でペットライン「懐石」新ＣＭ＆アンバサダー継続発表会に出席し、猫と“相思相愛ぶり”を披露した。イベントにはＣＭ共演した猫が登場。緊張して用意されたペットフード「懐石」に口を付けようとしない猫の様子を見た佐久間は、自らの手からペットフードを優しくあげると、猫は安心した様子で食べ始め、会場はほっこりとした雰囲気に包まれた。芸能界きっての愛猫家として知られ