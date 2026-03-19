3月30日から静岡空港と韓国・釜山を結ぶ定期便が就航するのを前に9日航空会社の関係者らが静岡市役所を訪れました。静岡市役所を訪れたのは韓国の航空会社「エアプサン」の東京支店長と富士山静岡空港の社長です。静岡ー釜山線の運航は初めてで3月30日から10月23日までの間に月・水・金の週3往復運航される予定です。（難波 喬司 静岡市長）「ぜひ週4往復に早くして頂ければと思う搭乗率を上げられるようPRさせていただきま