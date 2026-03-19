県は、18日南海トラフ地震に関する県民の意識調査の結果を公表。「南海トラフ地震臨時情報」について「知っている」と答えた人は前回を1割ほど下回りました。県によりますと、この調査は去年12月からことし1月にかけてインターネットで実施。県民4699人から回答を得たということです。その結果「南海トラフ地震臨時情報」について「知っている」と答えた人は65.9％で前回よりも10.7ポイント下がりました。また、家庭内の備蓄