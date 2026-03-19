2023年前静岡市清水区でバイパス工事中に橋げたが落下し8人が死傷した事故で、現場の指揮監督をしていた現場代理人ら3人が業務上過失致死傷の疑いで書類送検されました。この事故は、2023年7月に静岡市清水区の国道一号静清バイパスの立体化工事中に橋げたが落下し作業員2人が死亡、6人が重軽傷を負ったものです。警察は、18日当時現場で工事の指揮監督をしていた現場代理人の31歳の男性や監理技術者の50歳の男性ら3人を業務上過失