ターゲットは米国市場？アウディのCEOであるゲルノート・デルナー氏は、メルセデス・ベンツGクラスやランドローバー・ディフェンダーに対抗する電動オフローダーの開発を進めていることを改めて示唆した。【画像】新たな道を切り開く電動オフローダー【アウディQ6 eトロン・オフロード・コンセプトを詳しく見る】全21枚同社は数年前からオフロード車の導入を検討していた。アウディは計画を公式には認めていないが、デルナー氏は